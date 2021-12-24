2022 Yeni AGİ zammı tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, asgari ücret zammı ile birlikte, 2022 Yeni Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Asgari ücrette üzerinde uygulanan bazı vergilerin bu yıl kaldırılması, asgari geçim indiriminin de verilmeyeceği iddialarını gündeme getirdi. Bu noktada milyonlarca vatandaş, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek soruları ile birlikte, bekâr, veli ve çocuklular için AGİ fiyatları araştırması yapıyor. Asgari Geçim İndirimi, vatandaşların medeni durumu ve çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimlere verilecek? İşte 2022 zamlı maaş tablosu ve hesaplama ekranı...