Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:29

SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

2022 Yeni AGİ zammı tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, asgari ücret zammı ile birlikte, 2022 Yeni Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. Asgari ücrette üzerinde uygulanan bazı vergilerin bu yıl kaldırılması, asgari geçim indiriminin de verilmeyeceği iddialarını gündeme getirdi. Bu noktada milyonlarca vatandaş, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek soruları ile birlikte, bekâr, veli ve çocuklular için AGİ fiyatları araştırması yapıyor. Asgari Geçim İndirimi, vatandaşların medeni durumu ve çocuk sayısına göre de değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimlere verilecek? İşte 2022 zamlı maaş tablosu ve hesaplama ekranı...

SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

Asgari Ücrete yapılacak olan zammın belli olması ile birlikte milyonların gözü 2022 Yeni AGİ zammı tablosuna çevrildi. 2022 Yeni AGİ zammı detayları belli oldu. Hatırlanacağı üzere, asgari ücrette uygulanan bazı vergilerin kaldırılmasının ardından asgari geçim indiriminin kaldırıldığı iddiaları ortaya atışmıştı. Bu durum, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek soruları ile birlikte, bekâr, evli ve çocuklular için AGİ fiyatlarını gündeme getirdi. Peki, AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kimler alabilecek? İşte bekâr, evli ve çocuklular için AGİ fiyatları

SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

SON DAKİKA: 2022 Yeni AGİ zammı tablosu açıklandı! AGİ kalktı mı, ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilecek?

"İLK KEZ ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALDI"

İşverenlerimiz de ellerini, kollarını taşın altına koydular. Çünkü bu özveri gerektiren bir şeydir. üretim sürecinin en önemli şartı sosyal barışın olmasıdır. Burada tarihi bir kaç şey var. Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve asgari ücret vergi dışında kaldı.

Her işletmenin kendi şartları vardır. O imkanlara göre asgari ücretli dışında da kendiliğinden bir uzlaşma süreci çıkacaktır. Biz bir araştırma yaptık. Orada çıkan rakamlarda da o var. Patronlar 4 bin lira civarında bir rakam istiyordu. İşçiler de 4 binde yoğunlaşmıştı. Derinlemesine araştırmadan çıkan sonuç şuydu. Biz sosyal barış istiyoruz diyordu. Bu bir dayanışmayı gerektiriyor. Çalışma enerjisi, iş birliği içerisinde çalışma böyle bir dayanışmayı gerektiriyor.

SON DAKİKA