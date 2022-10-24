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Haberler Yaşam Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:55

Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Son dakika: Manisa'da, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi. İşte kahreden olayla ilgili son dakika gelişmeleri.

Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Sondakika: Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi.

Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı.

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Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan genç kızı, tabancayla sırtından vurdu.

Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

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