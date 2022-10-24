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Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
16:55
Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!
Son dakika: Manisa'da, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi. İşte kahreden olayla ilgili son dakika gelişmeleri.