Son dakika | 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz’den acı haber! Direksiyon eğitmeni sırtından vurmuştu!

Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.