SON DAKİKA: 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Haziran güncel ve canlı ata, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandemi süreci boyunca ciddi yükselişler yaşayan ve rekor rakamları gören altın, geçtiğimiz haftadan beri değer kaybediyordu. Bu sabaha ise sert bir düşüş ile başlayan gram altın şu anda, 497 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları