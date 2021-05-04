SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı | Video

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.