Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum
Giriş Tarihi: 04.05.2021 18:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 19:18

SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte , ve 'da son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı , 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadelerini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka haritasında zirvede yer aldı. Peki ve 'da son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayıları.

SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

SON DAKİKA HABERLERİ: Sağlık Bakanı , 24-30 Nisan tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından son dakika olarak paylaştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı | Video

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 532,02, 'da 361,52, 'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adana 106,70

SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Adıyaman 117,32

SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Afyonkarahisar 289,45

SON DAKİKA