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Haberler Galeri Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

: 26 Aralık 2020 sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

Corona virüsü haberleri yakından takip ediliyor. Günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilerle birlikte hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini gösterirken hasta sayısı 3 bin 199, vaka sayısı ilse 17 bin 543 olarak kayıtlara geçti. Bugün akşam saatlerine doğru korona tablosu ile vaka sayısındaki son durum merak ediliyor. Peki 26 Aralık 2020 sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 19:38
Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

Türkiye coronavirüs ile ilgili haberleri merak ediliyor. Bakan Fahrettin Koca günlük tablo ile vatandaşları tedbirli olma ve mecbur olmadıkça evde kalma konusunda her fırsatta uyarmaya devam ediyor. Kış ayları içinde bulunduğumuz şu dönemde vaka sayısındaki artış hızı kontrol altına alınmaya çalışırken türkiye korona tablosu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki 26 Aralık 2020 sayısı kaç oldu? ile Türkiye vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 26 ARALIK 2020

Türkiye'de coronavirüs vaka ve ölü sayısı her gün günlük tablo ile beraber açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son değerlendirmede '' Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.'' ifadeleri yer aldı. Haberimizden, 26 Aralık 2020 Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı açıklandı...

Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

26 ARALIK 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! | Video

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Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

25 ARALIK 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

24 ARALIK 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.

Son dakika: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

23 ARALIK 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

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