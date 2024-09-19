Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan Sercan Bavkır, Semih Kenan Köse'nin kendisine sataştığını ve küfrettiğini öne sürerek, "Çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Helallik istiyorum. Normalde bıçak veya silah taşıyan bir insan değilim. Pazar günü babamlara gidecektik. Çakıyı da yanıma o gün almıştım. Kardeşlerimle eksikler için markete gittik. Markete girdik. Omzuma birisi dokundu ve 'Hayırlı işler' dedi. Ben de 'Hayırlı işler kardeş' dedim. Bana küfretti. Yanındaki kadın da bize küfretti. "