Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
14:11
Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir'deki 'omuz atma' cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!
Son dakika... 3 hakim ve 1 savcının açığa alındığı İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Semih Kenan Köse'nin (30) çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı olayda yargılanan ve çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp tahliye edilen 3 kardeşten Sercan Bavkır (33), savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.