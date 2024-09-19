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Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:11

Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir'deki 'omuz atma' cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Son dakika... 3 hakim ve 1 savcının açığa alındığı İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Semih Kenan Köse'nin (30) çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı olayda yargılanan ve çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp tahliye edilen 3 kardeşten Sercan Bavkır (33), savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Son dakika: Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan Bavkır (32) ile Taylan Bavkır (26) da dahil oldu. Köse bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırarak savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Görseldeki: Semih Kenan Köse

Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 29 Mayıs'ta yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarken; tarafların avukatları ile ölen Köse'nin yakınları da katıldı.

Son dakika: 3 hakim ve 1 savcı açığa alınmıştı! İzmir’deki ’omuz atma’ cinayetinde yeni karar: Yeniden tutuklandı!

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan Sercan Bavkır, Semih Kenan Köse'nin kendisine sataştığını ve küfrettiğini öne sürerek, "Çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Helallik istiyorum. Normalde bıçak veya silah taşıyan bir insan değilim. Pazar günü babamlara gidecektik. Çakıyı da yanıma o gün almıştım. Kardeşlerimle eksikler için markete gittik. Markete girdik. Omzuma birisi dokundu ve 'Hayırlı işler' dedi. Ben de 'Hayırlı işler kardeş' dedim. Bana küfretti. Yanındaki kadın da bize küfretti. "

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