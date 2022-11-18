SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

"ŞAHİN KOCAMDAN İYİ"

Duydukları karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığın kişi ergen. Bunun farkında mısın?'' dedi. Bunun üzerine Gülizar ''Kendisi evdeki kocamdan iyi" yanıtını verdi. Dün canlı yayında bir kez daha yüz yüze gelen ikili birbirine girdi.