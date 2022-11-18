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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 21:17

SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

SON DAKİKA HABERİ… ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. Programa Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı ve 4 çocuk annesi Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi. Türkiye'nin ekrana kilitlendiği olayda canlı yayında eşi Hasan ile yüzleşen Gülizar'ın, "Şahin kocamdan iyi" ifadeleri programa damga vurdu. Şaşkına çeviren olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

Son dakika haberi… Esra Erol'da yaşanan olay Türkiye'yi şaşkına çevirdi… Programa Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi.

SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

ESRA EROL'DA ŞOKE EDEN OLAY

Mağdur adam, "Ben kaza geçirdim uzun süredir hastanelerden çıkamıyorum. Bu süreçte karım çocuklarımı bırakıp evden kaçtı" dedi.

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SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

Canlı yayına telefonda bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini ifade etti.

SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

İnanılmaz iddianın ardından canlı yayına çıkan Gülizar ise "Evet, 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Evlendiğim günden beri şiddet gördüm. Evden çıktığımda yanımda kimse yoktu. Çocukları bıraktım. Gece 4 kilometre yürüdüm" diye konuştu.

SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

"ŞAHİN KOCAMDAN İYİ"

Duydukları karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığın kişi ergen. Bunun farkında mısın?'' dedi. Bunun üzerine Gülizar ''Kendisi evdeki kocamdan iyi" yanıtını verdi. Dün canlı yayında bir kez daha yüz yüze gelen ikili birbirine girdi.

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