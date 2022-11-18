SON DAKİKA: 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı: Bakanlık harekete geçti! Esra Erol’da ağızları açıkta bırakan olay!

SON DAKİKA HABERİ… ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da ağızları açıkta bırakan bir olay yaşandı. Programa Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı ve 4 çocuk annesi Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi. Türkiye'nin ekrana kilitlendiği olayda canlı yayında eşi Hasan ile yüzleşen Gülizar'ın, "Şahin kocamdan iyi" ifadeleri programa damga vurdu. Şaşkına çeviren olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları…