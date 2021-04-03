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Haberler Yaşam Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:41

Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

Son dakika haberi: 'da akılalmaz bir olay yaşandı. "Eğlence sahnesi çekiyoruz" diyerek 4 katlı eğlence mekanında yaklaşık 500 kişilik düzenledi. Polis, ihbar üzerine mekanı bastı. Polisten kaçanlardan bazıları tel örgülere takıldı, bazıları tuvalete saklandı, bazıları ise ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı.

Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

'da "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi. Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine polis saat 03.30 sıralarında baskın yaptı.

Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

KORİDORU SANDALYE VE MASALARLA KAPATTILAR

Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence mekanına girmeye çalışırken içeride bulunan ve çoğunluğu turist olan yaklaşık 500 kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Polis, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadı.

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Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

Eğlence mekanından kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı. Polis mekanın içinde yaptığı incelemede, üzerinde acil çıkış kapısı yazan kapının açıldığı koridorun sandalye ve masalarla kapatıldığını fark etti.

Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

Sandalye ve masalarla kapatılmış bu koridoru geçen polis, teras kata çıkan kapıya ulaştı. Teras kata giren polis sessizce oturmuş bekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grupla karşılaştı.

Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'

Bir anda polisi karşılarında gören kalabalık grup, kendilerinden önceki grubun kaçarak çıktığı arka çıkışa yöneldi. Polisin yaptığı uyarılara kulak asmadan tel örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık alana çıkan kalabalık ağaçların arasında gözden kayboldu.

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