HaberlerYaşamSon dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:38Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:41
Son dakika: 4 katlı mekanı polis bastı! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz..'
Son dakika haberi: İstanbulÜsküdar'da akılalmaz bir olay yaşandı. "Eğlence sahnesi çekiyoruz" diyerek 4 katlı eğlence mekanında yaklaşık 500 kişilik düzenledi. Polis, ihbar üzerine mekanı bastı. Polisten kaçanlardan bazıları tel örgülere takıldı, bazıları tuvalete saklandı, bazıları ise ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı.