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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:08

SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

Sigara ve alkol grubundan alınan (Özel Tüketim Vergisi) ÖTV'nin yüzde 47'lik artışının ardından, sigara zammı haberleri gelmeye devam ederken, şirketler zamlı güncel sigara fiyatları listesini yayınlanmaya devam ediyor. Sigaradaki artış paket başına 0.4851 TL olurken, maktu vergi ise 0.7150 TL'ye yükseltildi. Bu noktada, 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi soruları ile birlikte, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Sigara fiyatlarına ilişkin ilk zam Philip Morris grubuna gelirken, peşisıra Imperial Tobacco, JTİ, BAT ve TT grubuna da zam geldi. Peki sigarada ötv zammının ardından 5 Ocak 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi soruları tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV vergisinde yüzde 47'lik artış yapıldığı duyuruldu. ÖTV zammının ardından, şirketlerden zamlı sigara fiyatları açıklaması gelmeye devam ediyor. İlk olarak Philip Morris grubuna zam gelirken, peşisıra Imperial Tobacco, JTİ, BAT ve TT grubuna da sigara zammı geldi. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

SİGARA ZAMMI SONRASI HANGİ SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Önceki gün gelen son dakika bilgisine göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sigarada ve alkolde yüzde 47 oranında arttı. ÖTV'de yaşanan artışla birlikte güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam geldi mi, hangi sigara ne akdar zam geldi?

YÜZDE 47.4 ORANINDA ARTTIRILDI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.

Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

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SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

İşte markaların yayımladığı sigara fiyatları listesi;

SON DAKİKA: 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi
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