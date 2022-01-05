Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi soruları tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz gün sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV vergisinde yüzde 47'lik artış yapıldığı duyuruldu. ÖTV zammının ardından, şirketlerden zamlı sigara fiyatları açıklaması gelmeye devam ediyor. İlk olarak Philip Morris grubuna zam gelirken, peşisıra Imperial Tobacco, JTİ, BAT ve TT grubuna da sigara zammı geldi. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi



SİGARA ZAMMI SONRASI HANGİ SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?



Önceki gün gelen son dakika bilgisine göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sigarada ve alkolde yüzde 47 oranında arttı. ÖTV'de yaşanan artışla birlikte güncel sigara fiyatları listesi merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam geldi mi, hangi sigara ne akdar zam geldi?



YÜZDE 47.4 ORANINDA ARTTIRILDI



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı.



Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.