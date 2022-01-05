Sigara ve alkol grubundan alınan (Özel Tüketim Vergisi) ÖTV'nin yüzde 47'lik artışının ardından, sigara zammı haberleri gelmeye devam ederken, şirketler zamlı güncel sigara fiyatları listesini yayınlanmaya devam ediyor. Sigaradaki artış paket başına 0.4851 TL olurken, maktu vergi ise 0.7150 TL'ye yükseltildi. Bu noktada, 5 Ocak 2022 Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi soruları ile birlikte, sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Sigara fiyatlarına ilişkin ilk zam Philip Morris grubuna gelirken, peşisıra Imperial Tobacco, JTİ, BAT ve TT grubuna da zam geldi. Peki sigarada ötv zammının ardından 5 Ocak 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi