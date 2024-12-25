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SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:57
SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!
SON DAKİKA... İzmir'de Ayla Şahinel, 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Eşiyle birlikte bebek sahibi olmak isteyen Şahinel, gittiği doktorda 'kanser' teşhisi sonrası bıçak altına yattı. Operasyonun ardından başka bir doktora giden Şahinel, duydukları karşısında şaştı kaldı!