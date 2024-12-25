SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

KANSER TEŞHİSİ SONRASI HEMEN AMELİYATA ALINDI

İddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi. Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel'in, doktorun bu söyledikleri karşısında dünyası başına yıkıldı. Ameliyat olması gerektiği bildirilen talihsiz kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.