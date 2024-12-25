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Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:57

SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

SON DAKİKA... İzmir'de Ayla Şahinel, 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Eşiyle birlikte bebek sahibi olmak isteyen Şahinel, gittiği doktorda 'kanser' teşhisi sonrası bıçak altına yattı. Operasyonun ardından başka bir doktora giden Şahinel, duydukları karşısında şaştı kaldı!

İHA
SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

İzmir Karşıyaka'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ayla Şahinel (52), 5 yıl önce 2. evliliğini yaptığı yıllarda, eşiyle birlikte bir bebeğinin olmasını istedi.

SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

Önceki eşinden 2 çocuğu olan Şahinel, Buca ilçesindeki özel bir tıp merkezinden kontrol amaçlı randevu aldı. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M.İ.'ye muayene olan Ayla Şahinel, doktorun bazı şeylerden şüphelendiğini söylemesi üzerine aynı yerde ultrason çekildi.

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SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

KANSER TEŞHİSİ SONRASI HEMEN AMELİYATA ALINDI

İddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi. Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel'in, doktorun bu söyledikleri karşısında dünyası başına yıkıldı. Ameliyat olması gerektiği bildirilen talihsiz kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.

SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

5 yıl önce 47 yaşında olan Ayla Şahinel, iddialara göre fiziki muayeneyle kanser teşhisi sonrası ameliyat masasına yattı. 3,5 saat boyunca ameliyat edilen talihsiz kadının rahminin bir kısmı, iki yumurtalığı ise habersiz alındı.

SON DAKİKA... 5 yıldır çocuk sahibi olmak için mücadele ediyordu! Son kontrolde şoke oldu: Hepsini almışlar!

GERÇEĞİ BAŞKA BİR DOKTORA GİTTİĞİNDE ÖĞRENDİ!

Ameliyat sonrası kendisine gelen Şahinel, zor günler geçirdi. Ayla Şahinel, bir müddet sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca şoka girdi. Konuyu yargıya taşıyan Ayla Şahinel, yumurtalıklarının habersiz alındığını ve biopsi sonucu bile olmadan kanser olduğunun söylendiğini öne sürdü.

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