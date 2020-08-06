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Haberler Galeri SON DAKİKA! 6 Ağustos 2020 Altın fiyatları hareketlendi! Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA! 6 Ağustos 2020 hareketlendi! Gram, ve fiyatları ne kadar oldu?

ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün yakından takip ediliyor. Son haftalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle altın yatırımcıları alış ve satış fiyatları listesine göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonun gelmesi nedeniyle ise gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna cevap arayanları canlı ve güncel altın fiyatları tablosuna bu başlık altından göz atabilirler. Peki, 6 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları ve son dakika haberi ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 06.08.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 19:26
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son haftalarda yükselişe geçen yatırımcılarını da meraklandırıyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmazken, altın düşer mi, artar mı soruları da uzman yorumları ile araştırılıyor. Düğün sezonun gelmesi nedeniyle ise gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Peki, 6 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 6 AĞUSTOS 2020

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken öğle saatlerinde de aynı seyirle devam ediyor.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.184,00
  • Satış: 3.264,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.170,00
  • Satış: 3.219,00

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 469,63
  • Satış: 469,80

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 440
  • Satış: 458

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.547,00
  • Satış: 1.583,30

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 775,90
  • Satış: 792,80

TAM ALTIN

  • Alış: 3.066,35
  • Satış: 3.126,95

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

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