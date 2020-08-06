Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 6 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları yatırımcılarını da meraklandırıyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar güncel rakamlara göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmazken, altın düşer mi, artar mı soruları da uzman yorumları ile araştırılıyor. Düğün sezonun gelmesi nedeniyle ise gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları daha fazla ilgi görüyor. Peki, 6 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 6 AĞUSTOS 2020

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlarken öğle saatlerinde de aynı seyirle devam ediyor.