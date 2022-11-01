Haberler Yaşam SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:55

SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'te önceki gün bir apartmanda parçalara ayrılmış ceset bulundu. Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'taki adreste bulunan ceset parçaları, 25 Ekim'de Sarıyer Tarabya'daki evinde kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Celal Han'a ait çıktı. atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 47 yıllık eşi Sabiha Han'ın aradığı 4 çocuk babası Celal Han'ın, 78 yaşındaki Sıtrak Kaplan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Kaplan ifadesinde; "Kömürlüğe indik, kalp krizi geçirdi. Korktum cesedi ortadan kaldırmak istedim" dediği öne sürüldü.