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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:55

SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'te önceki gün bir apartmanda parçalara ayrılmış ceset bulundu. Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'taki adreste bulunan ceset parçaları, 25 Ekim'de Sarıyer Tarabya'daki evinde kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Celal Han'a ait çıktı. atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 47 yıllık eşi Sabiha Han'ın aradığı 4 çocuk babası Celal Han'ın, 78 yaşındaki Sıtrak Kaplan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Kaplan ifadesinde; "Kömürlüğe indik, kalp krizi geçirdi. Korktum cesedi ortadan kaldırmak istedim" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Son dakika haberleri: Sarıyer'de 25 Ekim'de ortadan kaybolan Celal Han'ın ailesi emniyete gidip kayıp başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Han'ın kamera görüntülerinden yola çıkarak Fatih Kocamustafapaşa'ya gittiğini tespit etti.

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SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Yapılan incelemelerde burada daha önceden tanıştığı arkadaşı 78 yaşındaki Sıtrak kaplan ile buluşmuştu. İncelenen kamera görüntülerinde ikilinin Kaplan'ın yaşadığı evin kömürlüğüne girdiği ancak Kaplan'ın tek başına çıktığı tespit edildi.

SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

CESET 5 PARÇA HALİNDE BULUNDU

Kayıp Şahıslar Dedektiflerinin çalışmaları devam ederken 30 Ekim'de ailesi Sıtrak kaplan için de kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine şüpheler Kaplan'ın evinin etrafında yoğunlaştı.

SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış!

Önceki gün yapılan aramalarda evin kömürlüğünde bir kutu içerisinde kesik baş bulundu.

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