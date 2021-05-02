SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

EŞİ AFFEDİNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ



Ramazan Menek, dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Menek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.