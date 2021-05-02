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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 02.05.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:45

SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi 'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberler... 'nın merkez Karatay ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. (22) isimli şahıs, 8 aylık hamile eşi 'i (23) boğazını keserek öldürmüştü. Ramazan Menek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü kızı G.M.(2), devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

'daki tüyler ürperten olay, dün saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi meydana geldi. , ayrı yaşadığı eşi 'in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı.

SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. , kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki kızı G.M.'yi de alarak evden kaçtı.

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SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, 'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek'in cenazesi, dün toprağa verildi.

SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

EŞİ AFFEDİNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

, dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Menek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan , bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Ocak ayında kıskançlık nedeniyle 'i bacağından bıçakla yaralanan Ramazan Menek'in, 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

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