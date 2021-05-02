HaberlerYaşamSON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 02.05.2021 16:32Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:45
SON DAKİKA: 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!
Son dakika haberler... Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Ramazan Menek (22) isimli şahıs, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldürmüştü. Ramazan Menek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü kızı G.M.(2), devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.