Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
16:51
SON DAKİKA : 8 YAŞINDAKİ NARİN'DEN 8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR! Narin Güran bulundu mu, nerede, nasıl kayboldu?
21 Ağustos 2024 tarihinden beri arama çalışmaları devam eden 8 yaşındaki Narin sırra kadem bastı! Narin'in esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ile ilgili derinlemesine yapılan araştırmalar ve çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Diyarbakır'da meydana gelen bu esrarengiz olaya Türkiye'nin dört bir yerinden arama kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Peki 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu, nerede kayboldu, küçük kız kaçırıldı mı, yaşıyor mu? İşte, Narin Güran olayıyla ilgili sıcak gelişmeler ve son dakika açıklamalar haberde…