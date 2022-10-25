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Haberler Yaşam Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:21

Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

Son dakika haberleri: Operasyonda yakalanan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde 'tim komutanı' Serhat Ö., ABD'nin örgüte desteğini anlattı. Terörist Serhat Ö., ABD'nin PKK'ya silah ve mühimmat desteği verdiğini, ABD askerlerinin havan, roket, bomba, silah ve mühimmatları kendilerine kamyonlarla teslim ettiğini söyledi.

EMİR SOMER
Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 'Kendal-Numan Amed' kod adlı PKK'lı terörist Serhat Ö., ABD'nin PKK'ya sağladığı silah ve mühimmat desteğini anlattı.

Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

ABD'NİN PKK'YA VERDİĞİ DESTEK BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU

PKK'nın sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı olan Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran Sınırı'nda bulunan Pencevin Bölgesi'nde sözde 'tim komutanı' ve 'cephanelik' biriminde faaliyetler yürüttüğü saptanan Serhat Ö. ifadesinde; Suriye başta olmak üzere kırsal alanlarda ABD askerlerinin havan, roket, silah, bomba ve mühimmatları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Tutuklanan teröristin ifadesiyle birlikte ABD'nin PKK'ya verdiği destek bir kez daha deşifre edildi.

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Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

Terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmek için İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Serhat Ö, ABD'nin PKK'ya sağladığı havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4 ve C4 maddeleri ile fünyeler gibi birçok silah ve mühimmatı kamyonlarla teslim aldıklarını söyledi.

Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

2015'te silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere Almanya'dan örgütün kırsal alanına katılan ve ABD asklerlerinden alınan silah ve mühimmatlardan sorumlu teröristin; tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde 'eğitim komitesi üyesi' Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı da belirlenmişti.

Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

SÖZDE AKADEMİDE SÖZDE EĞİTİM VERMİŞ

Terör örgütü PKK'nın sözde 'yürütme konseyi' üyesi terörist Duran Kalkan tarafından özel olarak PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin içerisinde görevlendirildiği ifade edilen Serhat Ö.'nün yakalamasıyla birlikte Selahattin Demirtaş'ın "Şiyar" kod adlı terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindeki faaliyetleri de bir kez daha gözler önüne serildi.

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