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Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
09:21
Son dakika: Yeni detaylara SABAH ulaştı! ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Son dakika haberleri: Operasyonda yakalanan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde 'tim komutanı' Serhat Ö., ABD'nin örgüte desteğini anlattı. Terörist Serhat Ö., ABD'nin PKK'ya silah ve mühimmat desteği verdiğini, ABD askerlerinin havan, roket, bomba, silah ve mühimmatları kendilerine kamyonlarla teslim ettiğini söyledi.