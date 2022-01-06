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Haberler Yaşam SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Okullar kapanıyor mu, son durum ne? Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:33

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Okullar kapanıyor mu, son durum ne? Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor?

Geçtiğimiz günkü bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullar kapanacak mı, online (uzaktan) eğitime geçecek mi?" sorusunu da yanıtladı. Omicron varyantı ile vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanırken bu durum okulların kapanması ihtimalini akıllara getirmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerde gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Okullar kapanıyor mu, uzaktan (online) eğitime mi geçecek? İşte Bakan Koca'dan gelen son dakika açıklaması ve okullar kapanacak mı sorusunun en güncel yanıtı…

Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

Geçtiğimiz günkü toplantı sonrası Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bir süredir gerek veli gerekse öğrencilerin aklında okullar kapanacak mı sorusu yer alıyordu. Ülkemizde geçtiğimiz günkü veriler ışığında günlük rakamlar 60 bini aştı. Hal böyleyken okullarda uzaktan eğitim beklentileri doğdu. Ancak Milli Eğitim Bakanı böyle bir durumun gündemde olmadığını ifade etmişti. Peki, Okullar kapanacak mı, online mı olacak? İşte Bakan Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamaları ve okullarla ilgili son durum…

Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

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Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Okullar kapanacak mı, online uzaktan eğitime mi dönüyor? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı: Okullar kapanıyor mu, son durum ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi.

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