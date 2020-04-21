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Haberler Galeri Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!

: 'da ağaçta görülen yarasalar korkusuna neden oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, on binlerce insanın ölümüne neden oldu ve hayatı durma noktasına getirdi. Koronavirüsün Çin'deki canlı hayvan pazarında satılan yarasalardan yayıldığı iddia edilmiş, bu iddia günlerce sosyal medyada tartışılmıştı. Hal böyleyken insanlarda yarasa korkusu oluştu. haberine göre; 'nın Kozan ilçesinde de 2 ağaç üzerinde görülen çok sayıda yarasa da halkı tedirgin etti.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:33
Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!

'dan haberi! Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa, bölge halkını salgını nedeniyle tedirgin etti.

Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!

Cumhuriyet Mahallesi Anıl Caddesi üzerindeki bir bahçede bulunan 2 ağaca dün gece yaklaşık 50 yarasa kondu.

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Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!

Dut ağaçlarındaki yarasaları görenler korku yaşadı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen yarasaların sabah ağaçlarda olmadıkları görüldü.

Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!
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Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!
Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!
Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!
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