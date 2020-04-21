Son dakika: Adana'da ağaçta görülen yarasalar koronavirüs korkusuna neden oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, on binlerce insanın ölümüne neden oldu ve hayatı durma noktasına getirdi. Koronavirüsün Çin'deki canlı hayvan pazarında satılan yarasalardan yayıldığı iddia edilmiş, bu iddia günlerce sosyal medyada tartışılmıştı. Hal böyleyken insanlarda yarasa korkusu oluştu. Son dakika haberine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde de 2 ağaç üzerinde görülen çok sayıda yarasa da halkı tedirgin etti.
Giriş Tarihi: 21.04.2020
17:31
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
17:33
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