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Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:44

Son dakika: Adana'da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Son dakika haberi: Adana Havalimanı'na inen yolcu uçağının önüne çıkan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerinin de mühadele ettiği grupta, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA
Son dakika: Adana’da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

Son dakika: Adana’da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu.

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Son dakika: Adana’da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

Son dakika: Adana’da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Adana’da akılalmaz olay! Uçağın önüne atladılar

Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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