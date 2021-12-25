HaberlerYaşamSon dakika: Adana'da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:24
Son dakika: Adana'da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...
Son dakika haberi: Adana'da, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B.'yi (25), başka bir erkekle girerken gördüğü otelde demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı. Tacirlioğlu'nun ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği belirtildi.