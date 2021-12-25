Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ



Tacirlioğlu'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği kaydedildi.

