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Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:24

Son dakika: Adana'da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

Son dakika haberi: Adana'da, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Sara B.'yi (25), başka bir erkekle girerken gördüğü otelde demir çubukla dövüp, bıçakla yüzünden yaralayan Serkan Tacirlioğlu (41) tutuklandı. Tacirlioğlu'nun ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği belirtildi.

DHA
Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

Olay, 23 Aralık günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Serkan Tacirlioğlu, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Sara B.'yi takip etmeye başladı.

Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

Tacirlioğlu, bir erkekle otele giren Sara B.'nin peşinden içeri girip, ona saldırdı. Serkan Tacirlioğlu, Sara B.'yi demir sopayla dövüp, yüzünden bıçakladı.

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Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...


Sara B., can havliyle otelden çıkıp, kaçmak isterken bilincini kaybedip, bayıldı. Sara B.'nin yardımına koşan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

Yaralı eşinin başında bir süre bekleyen ve ellerinde kan olduğu görülen Tacirlioğlu, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sara B. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Son dakika: Adana’da ayrıldığı eşinin yüzünü kesmişti! O koca hakkında flaş gelişme...

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENMİŞ

Tacirlioğlu'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Bir ay önce eşimle ayrıldık. Hareketlerinden şüphelendiğim için olay günü takip ettim. Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim. Otele girerken çok kızdım" dediği kaydedildi.

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