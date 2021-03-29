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Son dakika: 'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Son dakika haberler... 'nın ilçesinde bugün ilginç anlara şahit olundu. Yarı çıplak bir genç, sokaklarda koşarak ilerledikten sonra sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araca bindi. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü korkuya kapılarak aracından inip kaçtı. Çevredeki vatandaşların ve sürücünün yaşadığı panik kameralara anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:20
Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

'nın ilçesinde uyuşturucu madde aldıktan sonra sokaklarda yarı çıplak dolaşıp önüne çıkan araca binen genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yarı çıplak gencin aracına bindiğini fark eden bir sürücünün de otomobilden inip kaçması kameralara yansıdı.

Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yalın ayak yarı çıplak dolaşan ve önüne gelen araca binen ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, sokakta bulunan esnaf ve vatandaşları korkuttu.

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Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, uyuşturucu madde aldığı sanılan genç yolda yalın ayak öve yarı çıplak yürüyerek park halindeki bir otomobilin arka kapısını açıp bindi. Sürücü ise yarı çıplak genci fark edince araçtan inip kaçtı.

Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Yarı çıplak genç araçtan inip caddede dolaşırken park halindeki başka bir otomobile binmek istedi. Otomobilin kapısını açamayınca camına vurdu.

Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Çevredeki esnafa korku dolu anlar yaşatan genç, bu kez bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobilin kapısını açıp bindi.

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