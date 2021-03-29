HaberlerYaşamSon dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!
Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!
Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde bugün ilginç anlara şahit olundu. Yarı çıplak bir genç, sokaklarda koşarak ilerledikten sonra sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araca bindi. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü korkuya kapılarak aracından inip kaçtı. Çevredeki vatandaşların ve sürücünün yaşadığı panik kameralara anbean yansıdı.
Giriş Tarihi: 29.03.2021
17:18
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
17:20
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