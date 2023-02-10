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Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 10.02.2023 23:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
23:21
Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 şiddetinde son dakika deprem olayı meydana geldi. İşte 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle Adana deprem olayının detayları.