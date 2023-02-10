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Haberler Yaşam Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 10.02.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 23:21

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 şiddetinde son dakika deprem olayı meydana geldi. İşte 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle Adana deprem olayının detayları.

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 20:00'da 4.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - ADANA'DA DEPREM

Son dakika Adana deprem olayına ilişkin veriler şöyle;

Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

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Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN KONUMU


Son dakika Adana’da deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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SON DAKİKA