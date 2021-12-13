HaberlerYaşamSon dakika: Adana'da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:02Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:04
Son dakika: Adana'da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti
Son dakika haberi... Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Adana'dan geldi. Nazik Sancar (28), bir süredir ayrı yaşadıktan sonra dün barıştığı eşi Ömer Sancar (27) tarafından çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi eş, olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...