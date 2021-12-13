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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:04

Son dakika: Adana'da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

Son dakika haberi... Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Adana'dan geldi. Nazik Sancar (28), bir süredir ayrı yaşadıktan sonra dün barıştığı eşi Ömer Sancar (27) tarafından çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi eş, olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Adana’da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

SON DAKİKA: ADANA'DA KOCA DEHŞETİ! 1 GÜN ÖNCE BARIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ

Adana'dan eşiyle yeni barışan kadın korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gün Adana'da meydana geldi.

Son dakika: Adana’da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

Nazik ve Ömer Sancar çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Son dakika: Adana’da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı av tüfeğiyle eşi Nazik Sancar'a 4 el ateş etti.

Son dakika: Adana’da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Son dakika: Adana’da koca dehşeti! 1 gün önce barıştığı eşini pompalı tüfekle katletti

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendisini ihbar etti.

SON DAKİKA