SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Olayla ilgili Adana'da ve Kars'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü, "Otogarda beraber kalıyorduk. İçki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dedi ve tutuklandı.