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SON DAKİKA | Adana'da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:01
SON DAKİKA | Adana'da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler
Son dakika haberi... Adana'da kaybolduktan bir süre sonra deniz kıyısında karaya vurmuş çuval içinde cesedi bulunan Murat Arlı'nın arkadaşı tarafından darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, cinayeti Arlı'nın öldükten sonra kullanılmaya devam edilen cep telefonu sayesinde çözdü.