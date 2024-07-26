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Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:01

SON DAKİKA | Adana'da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Son dakika haberi... Adana'da kaybolduktan bir süre sonra deniz kıyısında karaya vurmuş çuval içinde cesedi bulunan Murat Arlı'nın arkadaşı tarafından darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, cinayeti Arlı'nın öldükten sonra kullanılmaya devam edilen cep telefonu sayesinde çözdü.

Ziya RAMOĞLU
SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Son dakika haberi! Adana'da değnekçilik yapan ve otogarda yaşayan Murat Arlı (61) içki içtiği arkadaşı Atilla Cücü'yle (65) tartıştı. Atilla Cücü, arkadaşı Murat Arlı'yı darp ederek öldürdükten sonra cep telefonunu gasp etti. Katil zanlısı Cücü, Arlı'nın cesedini battaniyeye sardıktan sonra çuvala koyup drenaj kanalına attı.

SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Şüpheli, daha sonra gasp ettiği cep telefonu da Kars'ta yaşayan oğluna gönderdi. Kendisinden uzun bir süredir haber alınamayan Murat Arlı'nın ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Arlı, polis tarafından arandığı sırada Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde ve çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu. Murat Arlı'ya ait olduğu değerlendirilen cesetten alınan DNA örneğiyle Arlı'nın oğlundan alınan DNA örneği eşleşti. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Polis, Murat Arlı'nın cep telefonunun öldürüldükten sonra Kars'ta yaşayan Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığını tespit etti.

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SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Olayla ilgili Adana'da ve Kars'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü, "Otogarda beraber kalıyorduk. İçki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dedi ve tutuklandı.

SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

ÇUVAL İÇİNDE BATTANİYEYE SARILI CESET

Değnekçilik yapan ve Adana Otogarı'nda yaşayan Murat Arlı'nın ailesi kendisinden bir süre haber alamadığı için 9 Mart 2024 tarihinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis, Murat Arlı'yı aramaya başladı. 10 Mart'ta ise Adana'nın Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'nde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılmış çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

SON DAKİKA | Adana’da korkunç vahşet: Önce öldürdü sonra çuvala koyup kanala attı! Kan donduran görüntüler

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopside ceset suda çok uzun bir süre kalmasından kaynaklı çürüdüğü için kişinin nasıl öldürüldüğü belirlenemedi. Cesedin kayıp olarak aranan Murat Arlı'ya ait olabileceğini değerlendiren polis, Arlı'nın oğlu Fırat Arlı'dan DNA örneği aldırdı. Yapılan DNA testinde cesedin Murat Arlı'ya ait olduğu tespit edildi.

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