Haberler Yaşam Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:02

Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Son dakika haberi: Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. TIR şoförü minibüsçüyü ateş açtı. Yaralı adam, "Ölüyorum ben" diyerek yardım çığlıkları attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte dehşet anları…