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Haberler Yaşam Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!
Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:02

Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Son dakika haberi: Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. TIR şoförü minibüsçüyü ateş açtı. Yaralı adam, "Ölüyorum ben" diyerek yardım çığlıkları attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte dehşet anları…

ZİYA RAMOĞLU
Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Vahşetin adresi Adana'ydı…Korkunç olay dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü Can Yüce (24) ile tır sürücüsü Adem T. (41) tartıştı.

Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu! Feci cinayet kamerada | Video

Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti.

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Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

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