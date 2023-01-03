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Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!
Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
11:02
Son dakika: Adana’da TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu! Ölüyorum ben diyerek yardım çığlıkları attı!
Son dakika haberi: Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. TIR şoförü minibüsçüyü ateş açtı. Yaralı adam, "Ölüyorum ben" diyerek yardım çığlıkları attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte dehşet anları…