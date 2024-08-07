SON DAKİKA ADANA’DA ÜST ÜSTE DEPREM | Afad açıkladı! Adana depreminin merkez üssü neresi, şiddet ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İrili ufaklı birçok sarsıntının meydana geldiği güncel son depremler listesinde Adana'da üst üste gerçekleşen deprem haberi mercek altına alındı. Adana Kozan merkezli deprem bölge halkında paniğe neden olurken depreme dair detaylar yakından araştırlıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç?