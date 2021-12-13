HaberlerYaşamSon dakika: Adana'da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü
Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:18Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 15:20
Son dakika: Adana'da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü
Son dakika haberi: Adana'da 5 gün önce barışıp yeniden bir araya geldiği eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nazik Sancar'ın (28) cenazesi, toprağa verildi. Damadı için en ağır cezayı isteyen Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...