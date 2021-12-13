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Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü
Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 15:20

Son dakika: Adana'da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

Son dakika haberi: Adana'da 5 gün önce barışıp yeniden bir araya geldiği eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nazik Sancar'ın (28) cenazesi, toprağa verildi. Damadı için en ağır cezayı isteyen Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Adana’da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

SON DAKİKA: ADANA'DA YENİ BARIŞTIĞI EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ! ACILI BABASI İSYAN ETTİ: KIZIMI PARA İÇİN ÖLDÜRDÜ

Son dakika: Adana’da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik Sancar ile oto galeride çalışan eşi Ömer Sancar arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Son dakika: Adana’da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

Tartışma büyüyünce Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfek ile eşi Nazik'e 4 el ateş etti.

Son dakika: Adana’da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Son dakika: Adana’da yeni barıştığı eşi tarafından katledildi! Acılı babası isyan etti: Kızımı para için öldürdü

Şüpheli, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazik Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Nazik Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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