SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Son dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru olan Mehmet Tehçi (38), 3 ay önce intihar eden 16 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu, eşi Ferdane ile Adana'da yaşayan kayınbabası Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbiraderi İsmail ve halası Semiha'yı (53) öldürdü.