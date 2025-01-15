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SON DAKİKA! Adana'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:23
SON DAKİKA! Adana'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı
Son dakika... Adana'da eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve halasını öldüren polis Mehmet Tehçi, kendi babasını da öldürmeye giderken yakalandı. Katil zanlısı katliamı, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için işlediği öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...