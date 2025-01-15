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Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:23

SON DAKİKA! Adana'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Son dakika... Adana'da eşi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve halasını öldüren polis Mehmet Tehçi, kendi babasını da öldürmeye giderken yakalandı. Katil zanlısı katliamı, intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için işlediği öğrenildi. İşte korkunç olayın detayları...

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Son dakika... Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru olan Mehmet Tehçi (38), 3 ay önce intihar eden 16 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu, eşi Ferdane ile Adana'da yaşayan kayınbabası Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbiraderi İsmail ve halası Semiha'yı (53) öldürdü.

SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Katil zanlısı Mehmet Tehçi, daha sonra Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi de öldürmek için yanına giderken polis tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

BEYLİK SİLAHIYLA OĞLU İNTİHAR ETTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru olan Mehmet Tehçi, amcası Yusuf Tehçi'nin kızı Ferdane'yle evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

Mehmet Tehçi'nin 16 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk, bir süre önce babasının beylik silahıyla intihar etti. Evlat acısıyla yüreği yanan Mehmet Tehçi, psikolojik bunalıma girerek oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttu.

SON DAKİKA! Adana’daki vahşetin nedeni ortaya çıktı: Adım adım seri cinayet planı! Babasını da öldürmeye giderken yakalandı

KAYNANASI, KAYINBABASI VE HALASININ BOĞAZINI KESTİ

İddiaya göre; Mehmet Tehçi, sabah erken saatler de eşi Ferdane Tehçi'yle aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Tehçi, eşini boğarak öldürdükten sonra 2 çocuğunu da yanına alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2118 Sokak'ta bulunan evine gitti.

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