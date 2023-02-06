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Haberler Yaşam Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 06.02.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 18:18

Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Adıyaman deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Adıyaman depreminin tüm detayları...

Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Adıyaman Gölbaşı açıklarında saat 17:55'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - ADIYAMAN 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Adıyaman deprem olayının detayları şöyle;

Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN HARİTADAKİ KONUMU

SON DAKİKA