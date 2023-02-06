Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Adıyaman Gölbaşı açıklarında saat 17:55'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 9.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - ADIYAMAN 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Adıyaman deprem olayının detayları şöyle;