Son Dakika Adıyaman’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 6 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Adıyaman deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Adıyaman depreminin tüm detayları...