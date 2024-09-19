Giriş Tarihi: 19.09.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
23:33
SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni belli oldu
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verilen raporda, küçük kızın ölümünün "ağız burun kapanması ve boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" belirtildi.