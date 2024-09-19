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Giriş Tarihi: 19.09.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:33

SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verilen raporda, küçük kızın ölümünün "ağız burun kapanması ve boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği" belirtildi.

AA
SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir çuval içerisinde dere yatağında bulundu.

SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Narin'in annesi ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni belli oldu

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni belli oldu

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLMÜŞ!

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin Güran’ın kesin ölüm nedeni belli oldu

BACAĞI NEDEN KOPTU?

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

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