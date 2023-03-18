Haberler
Yaşam
Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
09:07
Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 8.14'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. Göksun merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da yapıldı.