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Haberler Yaşam Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:07

Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 8.14'te yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. Göksun merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından konuya ilişkin bir son dakika açıklaması da yapıldı.

Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

Son Dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Saat 08:14'te 5.0 km derinlikte meydana gelen depremi pek çok vatandaş hissederken, depremin şiddeti ve büyüklüğü hakkında ayrıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülürken, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Kayseri, Hatay, Malatya gibi illerde deprem derinden hissedildi. İşte AFAD Ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerle Kahramanmaraş depremi hakkında veriler.

Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:08:14:29 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.454 E

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Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

ARTÇILAR SÜRÜYOR!

YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 7.8 km

Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

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