Son Dakika | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem! Çevre illerde de hissedildi, artçılar sürüyor...

Son Dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Saat 08:14'te 5.0 km derinlikte meydana gelen depremi pek çok vatandaş hissederken, depremin şiddeti ve büyüklüğü hakkında ayrıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülürken, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Kayseri, Hatay, Malatya gibi illerde deprem derinden hissedildi. İşte AFAD Ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerle Kahramanmaraş depremi hakkında veriler.