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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Afyon ve Konya'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 04:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 04:27

SON DAKİKA: Afyon ve Konya'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya'da kar tatili var mı?

Afyon ve Konya'da kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Konya ve Afyon'de de kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Afyon'da bugün okullar tatil mi? Konya'da okullar tatil mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Afyon ve Konya’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya’da kar tatili var mı?

Kar yağışı yeni haftada Pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada, Afyon ve Konya'da bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

SON DAKİKA: Afyon ve Konya’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya’da kar tatili var mı?

AFYON BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Afyon Valiliği'nden kar tatili ile ilgilil bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

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SON DAKİKA: Afyon ve Konya’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya’da kar tatili var mı?

KONYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgilil bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

SON DAKİKA