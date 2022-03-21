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SON DAKİKA: Afyon ve Konya'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 04:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
04:27
SON DAKİKA: Afyon ve Konya'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi bugün Afyon ve Konya'da kar tatili var mı?
Afyon ve Konya'da kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Konya ve Afyon'de de kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Afyon'da bugün okullar tatil mi? Konya'da okullar tatil mi? İşte detaylar;