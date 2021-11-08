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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 12:31

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

Son dakika: Afyonkarahisar'da 4 kişi araç içinde katledilmişti. İlk kez ortaya çıkan detaylar ise şoke etti. İşte kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

AFYONKARAHİSAR'DA KAN DONDURAN VAHŞET

Son dakika: Afyonkarahisar'da önceki gün tüyler ürperten bir katliam gerçekleşti. Yusuf Mercan, çocuklarını eski eşine teslim etmek için ailesiyle birlikte Çıkrık beldesine gitti. Dönüş yolunda ise korkunç bir olay gerçekleşti.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

SON DAKİKA: YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre; eski kayınpederi İsmail Kınçak, önünü kesti. Burada taraflar çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden kavga etti.

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SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

Cinnet getiren Kınçak, silahını çekti. Araçtaki herkese ateş etti.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

Kurşunlar, Yusuf Mercan, babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu'ya isabet etti

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri hayatlarını kaybetti.

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