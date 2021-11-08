SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

AFYONKARAHİSAR'DA KAN DONDURAN VAHŞET SON DAKİKA: YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI İddiaya göre; eski kayınpederi İsmail Kınçak, önünü kesti. Burada taraflar çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden kavga etti. Cinnet getiren Kınçak, silahını çekti. Araçtaki herkese ateş etti. Kurşunlar, Yusuf Mercan, babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu'ya isabet etti Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri hayatlarını kaybetti. SON DAKİKA: KATİL 170 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Yeni Asır gazetesi ise olayla ilgili yeni bilgiler elde etti. Gelen son dakika bilgisine göre ise; İsmail Kınçak'ın, olay esnasında 170 promil alkollü olduğu öğrenildi. Zanlının kurşun yağdırdığı otomobildeki 1 yaşındaki bebeğin de olay esnasında vurulanlar nedeniyle yüzünün kanlar içinde kaldığı belirtildi. BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR Jandarmadaki ifade süreci devam eden zanlının bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.