SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 4 kişi katledilmişti! İlk kez ortaya çıkan detaylar şoke etti!

Son dakika: Afyonkarahisar'da 4 kişi araç içinde katledilmişti. İlk kez ortaya çıkan detaylar ise şoke etti. İşte kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmeleri