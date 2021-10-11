SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

SON DAKİKA: GÖRGÜ TANIĞI YAŞANAN DEHŞETİ

Kazanın hemen ardından olayı görerek yaralıları müdahale eden Burhan Eser, şunları söyledi: "Ben süt topluyorum ve sabah kaza yapan servis aracı ile birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor.