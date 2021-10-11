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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 17:32

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

Son dakika: Afyonkarahisar'daki kazada 5 kişi hayata gözlerini kapamıştı. Korkunç olayın görgü tanığı ise yaşadığı dehşeti tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

Son dakika: Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

SON DAKİKA | AFYONKARAHİSAR'DA 5 KİŞİ ÖLDÜ!

Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı.

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SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

Kazanın ardından vefat eden İsmail ve Nisa Eser'in yakınları haber alır almaz Çatağıl köyünde evlerine akın etti.


SON DAKİKA | Afyonkarahisar’da 5 kişi ölmüştü: Görgü tanığı yaşanan dehşeti tek tek anlattı!

SON DAKİKA: GÖRGÜ TANIĞI YAŞANAN DEHŞETİ

Kazanın hemen ardından olayı görerek yaralıları müdahale eden Burhan Eser, şunları söyledi: "Ben süt topluyorum ve sabah kaza yapan servis aracı ile birlikte çıktım köyden. Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor.

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