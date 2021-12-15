Heyecanla beklenen 2022 AGİ zammı öncesi nefesler tutuldu. Asgari ücretle beraber belirlenecek olan bu rakamla ilgili olarak milyonlarca çalışan şimdiden "Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu ücret çalışan vatandaşın medeni durumu ile beraber çocuk sayısına göre de değişim gösteriyor. Gözler şimdi Asgari ücret tespit komisyonundan gelecek yeni rakamlara çevrildi. Peki, Kim ne kadar maaş alacak, 2022 AGİ hesaplama tablosu ile zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, çocuklu 2022 Asgari Geçim İndirimi...