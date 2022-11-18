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Haberler Yaşam Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:16

Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist Ahlam Albashır'ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı. Albashır'ın, elinde çanta veya paşet bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak ilerleyen cani, kameralara böyle yansıdı

Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

SON DAKİKA: AHLAM ALBASHIR'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim'e bombayı bırakan teröristin Esenler'de telefonla konuşarak ilerleyişi kamerada | Video

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Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

KADIN TERÖRİST TELEFONLA KONUŞARAK İLERLİYOR

Söz konusu görüntülerde; Albashır'ın, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla konuşarak ilerlediği ortaya çıktı.

Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor.

Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!

Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

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