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Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
10:16
Son dakika: Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Dikkat çeken çanta ve poşet detayı!
Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist Ahlam Albashır'ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı. Albashır'ın, elinde çanta veya paşet bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak ilerleyen cani, kameralara böyle yansıdı