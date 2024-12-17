SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

"802 MİLYON LİRA"



Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çifte 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini açıklayan Göktaş, "12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.



