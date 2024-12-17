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Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 06:57

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

Son dakika haberi: Sosyal medyanın kötü etkilerininden çocukları kurtarmak için hükümet düğmeye bastı. Dijital bağımlılığın artık bir soruna dönüştüğünü ve bunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlıyoruz" İfadelerini kullandı.

BURCU ŞEN
SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Dijital bağımlılığın ciddi bir soruna dönüştüğüne dikkat çeken Göktaş, "Çocuklarımız için dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük.

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SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisindeyiz.

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli dijital dünya sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı

"802 MİLYON LİRA"

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çifte 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini açıklayan Göktaş, "12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

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