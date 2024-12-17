Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
06:57
SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! Sosyal medya yasası için düğmeye basıldı
Son dakika haberi: Sosyal medyanın kötü etkilerininden çocukları kurtarmak için hükümet düğmeye bastı. Dijital bağımlılığın artık bir soruna dönüştüğünü ve bunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlıyoruz" İfadelerini kullandı.