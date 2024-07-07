SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem haberi ardından merkez üssünde yer alan şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler kontrol ediliyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de Muğla deprem başlığı ile araştırılanlar arasında. Peki; Muğla'da deprem mi oldu, merkezi neresi ve şiddeti kaç?