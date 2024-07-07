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Haberler Yaşam SON DAKİKA AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 17:14

SON DAKİKA AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Muğla deprem haberi son dakika başlıklı haberler arasında yerini aldı. Akdeniz üzerinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Datça olarak belirlendi. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine dönülürken Akdeniz deprem şiddeti ve derinliği en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 7 Temmuz Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem haberi ardından merkez üssünde yer alan şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi grafikleriyle takip edilen son depremler kontrol ediliyor. Şiddetin hissedilmesi noktasında önemli olan derinlik bilgisi de Muğla deprem başlığı ile araştırılanlar arasında. Peki; Muğla'da deprem mi oldu, merkezi neresi ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre Akdeniz üzerinde Muğla Datça merkezli bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 6.97 km ölçüldü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AKDENİZ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-07-07

Saat:16:55:36 TSİ

Derinlik:6.97 km

SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA AKDENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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