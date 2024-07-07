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SON DAKİKA AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
17:14
SON DAKİKA AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Muğla deprem haberi son dakika başlıklı haberler arasında yerini aldı. Akdeniz üzerinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Datça olarak belirlendi. Konuyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine dönülürken Akdeniz deprem şiddeti ve derinliği en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; 7 Temmuz Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...