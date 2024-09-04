AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından 4 üzerinde ölçülen şiddetin ardından depremi hissedenler araştırmalara başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine dönerken depremin merkez üssü ve şiddeti en çok araştırılanlar arasında. İşte, Akdeniz deprem büyüklüğü...