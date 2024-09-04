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Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 06:12

AKDENİZ'DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz'de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

Akdeniz deprem son dakika haberi: Mersin ve Antalya'da hissedilen sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilieri ile kontrol ediliyor. Günün ilk saatlerinde gerçekleşen depremin ardından merkez üssü, şiddet, derinlik bilgileri ölçülüyor. Kıbrıs'a yakın bir bölgede meydana geldiği düşünülen sarsıntı ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; 4 Eylül Akdeniz'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından 4 üzerinde ölçülen şiddetin ardından depremi hissedenler araştırmalara başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine dönerken depremin merkez üssü ve şiddeti en çok araştırılanlar arasında. İşte, Akdeniz deprem büyüklüğü...

AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Antalya ve Mersin'den hissedilen Akdeniz depremi 4 Eylül saat 00.29'da meydana geldi. AFAD tarafından 4.8 büyüklüğünde ölçülen deprem yerin 12 km altında kaydedildi.

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AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

AKDENİZ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-09-04

Saat:00:29:50 TSİ

Derinlik:12.22 km

AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ’DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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