Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
06:12
AKDENİZ'DE DEPREM SON DAKİKA: Mersin ve Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli ile Akdeniz'de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Akdeniz deprem son dakika haberi: Mersin ve Antalya'da hissedilen sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilieri ile kontrol ediliyor. Günün ilk saatlerinde gerçekleşen depremin ardından merkez üssü, şiddet, derinlik bilgileri ölçülüyor. Kıbrıs'a yakın bir bölgede meydana geldiği düşünülen sarsıntı ardından araştırmalar hız kazandı. Peki; 4 Eylül Akdeniz'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?