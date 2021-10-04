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Haberler Yaşam Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 18:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 18:39

Son dakika: Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Iğdır'da, erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağgül'ün, emniyet ifadesine ulaşıldı. Ağgül'ün, "Görüşme sırasında kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Kendimi korumak amaçlı elimle ve ayağımla Gökhan'ı itekledim. Bana vurduğu sırada bağırınca eliyle ağzımı ve burnumu kapattı. Uzun süre nefes alamadım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra doktora giderek darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Iğdır'da, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın işadamı babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve önceki gece saat 03.00 sıralarında, oturdukları apartmanın önünde cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlatan Aleyna Ağgül, ifadesinde şunları söyledi:

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Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

"SAHTE HESAPLARDAN BANA ULAŞMAYA ÇALIŞTI"

"Şikayetimi geri aldıktan sonra Gökhan Argın'la sevgili olduk. Bekar evinde görüşüyorduk. Ona karşı geldiğim zamanlarda, 'Bende fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde söylemlerde bulunuyordu.

Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

Bu yazışma ve tehditleri şu an şifresini hatırlamadığım mail hesabında depoladım. Gökhan Argın'dan yaklaşık 10 gün önce ayrılma kararı aldım. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Sürekli instagram üzerinden sahte hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 1 hafta önce kullandığım bir hesaba, sahte bir hesaptan 'Merak etme. Bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen. Neyse alçalmayacağım. Ben de üzerimde de oynadığın herşey var' içeriğinde mesaj gönderdi."

Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

"GİT KENDİNİ ÖLDÜR, YOKSA BEN SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Gökhan Argın'ın sahte hesaplardan kendisine ulaştığını anlatan Ağgül, "Bana ulaştığı için kendisiyle ilişkimi iyi bir şekilde bitirmek istedim. Dün gece saatlerinde Gökhan Argın'ı evimin önüne çağırdım. Beni bekar evine götürmek istedi. Ayrılmak istediğimi söyledim.

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