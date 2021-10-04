Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Aleyna’nın emniyet ifadesi ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Iğdır'da, erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağgül'ün, emniyet ifadesine ulaşıldı. Ağgül'ün, "Görüşme sırasında kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Kendimi korumak amaçlı elimle ve ayağımla Gökhan'ı itekledim. Bana vurduğu sırada bağırınca eliyle ağzımı ve burnumu kapattı. Uzun süre nefes alamadım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, 'Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonra doktora giderek darp raporu alarak emniyete geldim" dediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...