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Haberler Yaşam Son dakika: Onur Alp Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: "Galatasaraylım"
Giriş Tarihi: 24.08.2021 20:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 20:29

Son dakika: Onur Alp Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: "Galatasaraylım"

Son dakika haberi: Türkiye, Ankara'da cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı. Eker'in yakın arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: "Galatasaraylım... "

Son dakika: Alp Onur Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: Galatasaraylım

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Arkadaşının paylaşımı duygulandırdı!

Son dakika: Alp Onur Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: Galatasaraylım

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Son dakika: Alp Onur Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: Galatasaraylım

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Alp Onur Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: Galatasaraylım

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Son dakika: Alp Onur Eker ölümüyle sevenlerini yıktı! Arkadaşı Instagram hesabından o sözleri paylaştı: Galatasaraylım

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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