Son dakika: Alpay Kalyon Alaçatı'da öldürülmüştü! Eski eşi Instagram hesabından isyan etti: "İğreniyorum..."

Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.