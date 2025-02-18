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Son dakika: 'Altay kar fırtınası' geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:54
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, yeni bir uyarı daha geldi. Önümüzdeki günlerde Sibirya üzerinden gelen "Altay kar fırtınası"nın yurdu etkisi altına alması bekleniyor. 70 şehirde kar yağışlarına ve iş hayatında duraksamalara yol açacak kar fırtınasının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği belirtildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için de tarih verildi. Bazı ilçelerde kar kalınlığının 5 ile 30 santimetre arasında olabileceği belirtilirken,"İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...