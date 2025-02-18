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Haberler Yaşam Son dakika: 'Altay kar fırtınası' geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul'da okullar tatil olur mu?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:54

Son dakika: 'Altay kar fırtınası' geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul'da okullar tatil olur mu?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, yeni bir uyarı daha geldi. Önümüzdeki günlerde Sibirya üzerinden gelen "Altay kar fırtınası"nın yurdu etkisi altına alması bekleniyor. 70 şehirde kar yağışlarına ve iş hayatında duraksamalara yol açacak kar fırtınasının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği belirtildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için de tarih verildi. Bazı ilçelerde kar kalınlığının 5 ile 30 santimetre arasında olabileceği belirtilirken,"İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: ’Altay kar fırtınası’ geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarına göre; İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, yeni bir uyarı daha geldi.

Son dakika: ’Altay kar fırtınası’ geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

Buna göre; Sibirya'dan gelen "Altay Kar Fırtınası" yurdun dört bir yanını etkisi altına alacak.

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Son dakika: ’Altay kar fırtınası’ geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

70 şehirde kar yağışlarına ve iş hayatında duraksamalara yol açacak olan kar Fırtınası ile ilgili AKOM'dan açıklama yapıldı.

Son dakika: ’Altay kar fırtınası’ geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

KAR YAĞIŞI O TARİHLERDE KUVVETLENECEK

Hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın hızla düşeceği belirtilen açıklamada, 19 Şubat Çarşamba başlayacak kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceğini duyurdu.

Son dakika: ’Altay kar fırtınası’ geliyor! Türkiye beyaza bürünecek, böylesi ilk kez olacak: İstanbul’da okullar tatil olur mu?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

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