Son dakika altın fiyatları 14 Mayıs 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatları, bayramın ilk gününde de milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Son dönemde ufak çaplı da olsa yükselişlere imza atan sarı metal, bu sabah saatlerinde gelen verilere göre gram fiyatı 493 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek 815, yarım ise 1630 TL'den işlem görüyor. Bu noktada yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "13 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları son dakika gelişmeleri…