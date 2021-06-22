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Haberler Yaşam Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.06.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 17:01

22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dönemde grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ederken bir süredir gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyreden sarı metal bu kez yaşadığı düşüşle gündeme geldi. Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 497 TL'den işlem görüyor. Bu noktada altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir de merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "22 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri…

Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 497 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 807 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "22 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları son gelişmeler…

Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.355,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,33

SATIŞ: 483,86

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Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.325,00

SATIŞ: 3.375,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.204,95

SATIŞ: 3.268,05

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