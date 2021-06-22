Son Dakika Altın Fiyatları 22 Haziran Gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ederken bir süredir gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyreden sarı metal bu kez yaşadığı düşüşle gündeme geldi. Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 497 TL'den işlem görüyor. Bu noktada altının önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir de merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "22 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…