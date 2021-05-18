Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları alış satış bilgisi: 17 Mayıs 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 02:00

| alış satış bilgisi: 17 Mayıs 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aynı zamanda 17 Mayıs bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günü olması dolayısıyla canlı ve güncel rakamlar bu kapsamda gün içerisinde sorgulanır hale geldi. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 446 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 158 liradan işlem görüyor. Bu bağlamda; 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan gelen hareketliliği günün her saati yakından takip ediliyor. 17 Mayıs bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günü olmasının yanı sıra yatırımcılar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Bugün yarım altın bin 585 liradan işlem görürken gram altın ise 499 liradan işlem görüyor. Bu bağlamda; 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 446,77

SATIŞ: 478,05

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.253,00

SATIŞ: 3.351,00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.268,00

SATIŞ: 3.318,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.158,60

SATIŞ: 3.222,80

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.639,00

SON DAKİKA