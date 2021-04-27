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Haberler Yaşam Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 07:42

: ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar?

Piyasaların ikinci işlem gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan alım satım işlemlerini yapmıyor. Son aylarda yükseliş ivmesine devam eden gram bugün 473 lira, 22 ayar bilezik 425 liradan işlem görerek güne başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle en yatırımlı kazanç kapısı olarak görülen sarı metalin Nisan ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Buna göre; ? 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberi!

Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

hareketliliği haftanın ikinci gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı ve gelecek söylemler sarı metal için yeni yön tayin etmesi de bekleniyor. Koronavirüs salgınında en kazançlı yatırım olarak görülen sarı metale yoğun ilgi sürerken canlı ve güncel rakamlar araştırılıyor. Sabah saatleri itibariyle yatırımlarını değerlendirmek isteyenler kuyumcuların yolunu tutmadan altının son durumu merak ediyor. Buna göre; fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeler…

Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,91

SATIŞ: 456,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

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Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.172,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

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Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.013,88

SATIŞ: 3.075,19

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Altın fiyatları ani yükselişte! 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,86

SATIŞ: 473,94

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,00

SATIŞ: 781,00

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