SON DAKİKA: Altın fiyatları anlık düşüşte! 7 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metali değerlendirmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara göre altının gram fiyatı 524 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararların sarı metalin yönünü değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan son zamanlarda anlık iniş ve çıkışlar yaşayan altının aşağı yöndeki hareketi devam ediyor. Peki 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları