Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Ani inişli çıkışlı grafiği gözlemlenen sarı metalin değer kazanması canlı ve güncel rakamlara olan ilgiyi arttırıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel ve canlı rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmazken altının gram fiyatı bugün 526 TL, cumhuriyet ise 3 bin lira civarında güne başladı. Haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak olan karar sonrası sarı metali çizeceği grafik merak konusu olacak. Peki 5 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları!