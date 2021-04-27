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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:49

: bugün ne kadar, kaç para? , gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

Piyasaların ikinci işlem gününde güncel ve canlı altın fiyatların yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Pandeminin ilk gününden beri hareketli bir grafik çizen bir süredir yükseliş eğiliminde bulunuyordu. Bugün ise 0.80'lik bir oranla sert düşüş yaşayan gram altın 469 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

ile ilgili haberleri, anlık değişimler yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı akşam saatlerine doğru 469 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,91

SATIŞ: 456,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.172,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.013,88

SATIŞ: 3.075,19

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