SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 27 Nisan Salı

Piyasaların ikinci işlem gününde güncel ve canlı altın fiyatların yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Pandeminin ilk gününden beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları bir süredir yükseliş eğiliminde bulunuyordu. Bugün ise 0.80'lik bir oranla sert düşüş yaşayan gram altın 469 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...