SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinin başlarından beri hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin ilgi ve alakasının bu yöne kaymasına neden oldu. Altının gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren 509 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte ONS, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte detaylar;