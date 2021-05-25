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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 25.05.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 15:55

: bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinin başlarından beri hareketli bir grafik çiziyor. Bu durum yatırımcısından birikimcisine pek çok kişinin ilgi ve alakasının bu yöne kaymasına neden oldu. Altının gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren 509 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte ONS, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle salgın sürecinde ekonominin merkezi haline gelen altın fiyatları alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 459,79

SATIŞ: 491,57

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.348,00

SATIŞ: 3.424,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.370,00

SATIŞ: 3.421,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.254,55

SATIŞ: 3.318,65

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.632,00

SATIŞ: 1.676,00

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